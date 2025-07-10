Yangında yaşlı kadın can vermişti: Eşi gözaltında

Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında, yaşlı kadının hayatını kaybettiği, bir itfaiye erinin de yaralandığı otluk alanda çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaşlı kadının ölümüne ilişkin eşini gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırılmıştı.

Çalışmalar sürerken, yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Kadının cenazesi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.