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Güncel

Yangında yaşlı kadın can vermişti: Eşi gözaltında

Silivri'de otluk alanda çıkan yangında kulübede cansız bedenine ulaşılan yaşlı kadının ölümüne ilişkin kocası gözaltına alındı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Yangında yaşlı kadın can vermişti: Eşi gözaltında
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Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında, yaşlı kadının hayatını kaybettiği, bir itfaiye erinin de yaralandığı otluk alanda çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaşlı kadının ölümüne ilişkin eşini gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırılmıştı.

Çalışmalar sürerken, yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Kadının cenazesi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

  • silivri
  • yangın
  • yaşlı kadın
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