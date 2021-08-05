İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6386
  • EURO
    10,1692
  • ALTIN
    489.978
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yangını söndürmeye gitti, motosikleti çalındı
Güncel

Yangını söndürmeye gitti, motosikleti çalındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Milli Parkı'nda başlayan yangına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla giden Murat Yıldız o sırada işyerinin önünde bulunan motorunun çalındığını gördü. Şikayeti üzerine harekete geçen polis motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:16
ABONE OL

Isparta Kovada Milli Parkı'nda, salı gecesi çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek için giden Murat Yıldız'ın bu sırada iş hanı önündeki motosikleti çalındı. Yıldız'ın şikayetçi üzerine polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Eğirdir ilçesi Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, salı gecesi yangın çıktı. Ekipler ve yöre halkı, yangına müdahale etmek için bölgeye akın etti. Eğirdir'de yaşayan Murat Yıldız da yangın haberini aldıktan sonra 32 E 5091 plakalı motosiklete binerek, bölgeye doğru yola çıktı. İş hanı dışına motosikletini kilitleyip, bırakan Yıldız, başka araçla yangın bölgesine geçti. Yangın alanında söndürme çalışmalarına destek veren Yıldız, kontrol altına alınmasının ardından araçla motosikletinin bulunduğu iş hanına döndü. Yıldız, gece iş hanına geldiğinde motosikletinin çalındığını fark etti. Murat Yıldız, emniyete giderek şikayetçi olunca motosikletin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.