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Yangının kan donduran gerçekleri! 15 maddelik ihmaller zinciri sıralandı

Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Yangın faciasını araştıran komisyon çalışmalarına devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hazırladığı raporda 15 maddelik ihmaller zincirine yer verildi.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Yangının kan donduran gerçekleri! 15 maddelik ihmaller zinciri sıralandı
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını araştıran meclis komisyonu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda 15 maddelik ihmaller zincirine yer verildi.

Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangının çıktığı mutfak bölümünde müdahale için gerekli ekipman yok... Bolu Kartalkaya'daki faciaya ilişkin şüpheler bir bir doğru çıkıyor. Meclis komisyonu Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri dinelendi.

15 MADDELİK İHMALLER ZİNCİRİ

Yangının çıktığı otelde yapılan tespitler kan dondurdu. Yetkililer, oteldeki eksileri 15 maddede sıraladı. Raporda, otelde yağmurlama sistemi tesis edilmediği vurgulandı. Yangının çıktığı restoran bölümünde ve mutfakta söndürme cihazı bulunmadığına dikkat çekildi.

MALZEMELER FACİAYA KAPI AÇMIŞ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, otelin dış cephesinin ve zemininin ahşapla kaplanmasının, halı, duvar malzemelerinin yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağladığının altı çizdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Bu arada otelde sadece fiziki tedbirlerin değil işgücü tedbirlerinin de ihmal edildiği ortaya çıktı. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği tespit edildi. Komisyon Başkanı Selami Altınok bilirkişi raporunun gelecek hafta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceğini açıkladı.

Raporla beraber soruşturmanın hız kazanması bekleniyor.

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