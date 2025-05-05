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Yangınla mücadele! Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran itibariyle yasaklandı

Çanakkale'de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden il dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında girişler yasaklandı.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Yangınla mücadele! Çanakkale'de ormanlara girişler 1 Haziran itibariyle yasaklandı
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Konuya ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgâr, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

1 HAZİRAN VE 30 EYLÜL 2025 TARİHLERİ ARASINDA GİRİŞLER YASAKLANDI

Bu kapsamda: 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler. " Hükmüne uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" denildi.

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