9 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

Yangınla mücadelede nefes kesen anlar: Kahramanların görüntüleri kameraya yansıdı

Çanakkale Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını sırasında alevler arasında kalan ormancıların zorlu mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün öğle saatlerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan yangının söndürülmesi çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler büyük mücadele verdi.

Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisine ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı.

Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sinop'ta orman yangını: Bir köy tahliye edildi

Kritik uyarı: 1 hafta çok riskli!

Çanakkale'de alevlerle canla başla mücadele

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

