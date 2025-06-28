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Yangınlar geniş alana yayıldı! Bakan Yumaklı: 16 köy boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakarya'daki yangınların geniş alanda devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Sakarya-Bilecik'te 16 köyün tahliye edildiğini belirtti. Öte yandan Bakan Yumaklı, ormanlara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2025 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Yangınlar geniş alana yayıldı! Bakan Yumaklı: 16 köy boşaltıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları:

Ülkemizde 8 yangın aktif olarak devam ediyor.

Sakarya'daki yangın geniş alanda. Yangına çok sayıda ekiple müdahalemiz sürüyor.

16 köy tahliye edildi.

Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Hava kararmasıyla beraber hava araçları inmek durumunda kaldı. Müdahalemize karadan devam edeceğiz.

Hava kararmasıyla beraber artık hava araçları inmek durumunda aradan arkadaşlarımız devam edecek. Maalesef yorulmayan acıkmayan dinlenmeyen daha da büyümek için hareket eden yangına karşı mücadele ediyoruz. Bu düşmana karşı bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece basit bir hassasiyetle bunların hiçbiri olmayabilir. bu ülkenin evladı olarak ormanın yanmasına sebep olmakla vatana ihanet etmek aynı şey.

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