Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, 1 mahallede tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

1 MAHALLEDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ve Sarıveliler ilçesinde çıkan orman yangınları karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü ve Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alan ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızda başlayıp, ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Avrupa Otoyolu ve D-100 kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Lüleburgaz-Babaeski D-100 karayolunda duman nedeniyle 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yangının Lüleburgaz ilçesinin Bahçivan Mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele sarf etti.

Hürriyet Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar ağıllarındaki hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

İtfaiye ekipleri de dumandan etkilenen bir köpeği kurtardı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Atmalı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ile Gölbaşı ve Besni ilçe itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgede gazetecilere, yangının başlangıçta ot yangını olarak başladığını, ardından çam ormanına sıçradığını belirtti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadele ettiklerini aktaran Varol, şöyle konuştu:

"Maalesef önce aşağı kesimlerde başlayan ot yangını, daha sonra çam ormanına sirayet ederek yaklaşık 200 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Bunun yaklaşık 150 hektarlık kısmının tamamen etkilendiğini değerlendiriyoruz. Alanın bir bölümünde ormanlık kesim, diğer kısmında ise tamamen otla kaplı bölgeler bulunuyor. Yangının başlamasından itibaren ekiplerimiz yoğun bir şekilde müdahale etti. Orman teşkilatımız, jandarmamız, Besni Belediyesi başta olmak üzere, bölgedeki belediyelerimizin itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu."

KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE

Yangının kısa sürede soğutma çalışmalarının başlayacağını belirten Vali Varol, "Arazöz ve tankerlerin yanı sıra süreç boyunca 3 helikopter de havadan yangına müdahale etti. Şu anda yangın çok küçük bir alana sıkışmış durumda. İnşallah kısa süre içinde tamamen söndürüp soğutma çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Yangının, yerleşim yerini tehdit etmediğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız ve AFAD, bu konuda gerekli tedbirleri en başından itibaren aldı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızla birlikte tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yangının çıkış sebebi şu an için belirlenemedi, soruşturma sonucunda netlik kazanacak."

BARTIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ahatlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu yamaç bölgeye iş makineleriyle yol açılarak ekiplerin çıkışı sağlandı. Ayrıca, itfaiye araçlarından yaklaşık 1 kilometrelik mesafeye hortum çekilerek alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın mahalline gelerek çalışmaları takip etti.