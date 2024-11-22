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Yanık: (Yenidoğan Çetesi) Sorumlular tespit edildikten sonra hak ettiği cezayı çekecek

Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri yargılandığı davayı takip eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, “Sorumlular tespit edildikten sonra hak ettiği cezayı çekecek. İddianameye baktım. Müşteki 5 baba var. Her birisi 30'lu yaşlarda. İnsanların heyecanla bekledikleri bir süreçte böyle bir sonla karşılaşmaları çok can yakıcı. İddiaların ciddi olduğu bir yerde maddi gerçeğin ortaya çıkması hepimizin arzusu” dedi.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Yanık: (Yenidoğan Çetesi) Sorumlular tespit edildikten sonra hak ettiği cezayı çekecek
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan, ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri geldi. Üyeler duruşma başlamadan basın açıklaması yaptı. Açıklamaya AK Parti Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal katıldı.

Süreci yakından takip edeceklerini dile getiren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, "Son derece üzgünüz. Maddi gerçeği mahkeme ortaya çıkaracak. Sorumlular tespit edildikten sonra hak ettiği cezayı çekecek. İddianameye baktım. Müşteki 5 baba var. Her birisi 30'lu yaşlarda. İnsanların heyecanla bekledikleri bir süreçte böyle bir sonla karşılaşmaları çok can yakıcı. İddiaların ciddi olduğu bir yerde maddi gerçeğin ortaya çıkması hepimizin arzusu. Süreci soruşturma evresinden itibaren yakından takip ediyoruz. Heyet olarak dava sürecini de takip edeceğiz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamuoyu vicdanının rahatlaması, yavrularını kaybeden anne babalarımızın acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için süreci titizlikle takip edeceğiz. Soruşturmanın çok titiz bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Davada sorumlulara hakkettikleri cezanın verileceğinden şüphemiz yok" dedi.

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