14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Yankesici polisten kaçamadı

Fatih'te giyim mağazasında turistin çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

14 Eylül 2025 Pazar 10:35
Yankesici polisten kaçamadı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki giyim mağazasında Y.B.M'nin çantasındaki cüzdanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bilgisine başvurulan mağdur, hırsızlığın mağazanın içinde gerçekleştiğini, cüzdanında 1400 avro, 400 lira ve banka kartlarının bulunduğunu beyan etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın el çabukluğuyla, yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kimliği ve çeşitli suçlardan 42 kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli A.A. (28), Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda şüphelinin alışveriş yapan turistin çantasındaki cüzdanı el çabukluğuyla çaldığı görülüyor.

