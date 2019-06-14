Çankaya semtinde belediye otobüsüne binen işçi emeklisi emekli Mehmet B.Ö.'nün (68) yanına oturduğu bir şahsın cebindeki 600 lira parasını çaldığını sonradan fark etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Şüpheli şahsın, 50 yaşlarında, zayıf, uzun boylu oluğunu, sağ kolunda ceket bulunduğu ve ceketi ile kolunu örttüğünü belirten Mehmet B.Ö., şüphelinin ara sıra sol bacağına dokunduğunu ancak bacakları rahatsız olduğu için çok fazla hissetmediğini, şahıs indikten sonra cebini kontrol ettiğinde paranın olmadığını fark ettiğini söyledi. Kiraz ilçesinden hastaneye tedavi olmak için gelen F.A.'da (68), Çankaya semtinden bindiği belediye otobüsünde 600 lirasının çalındığını fark edip, polise gidip şikayetçi oldu. Karşısında oturan erkek şahsın kendisi ile samimi sohbet ettiğini söyleyen F.A., daha sonra şahsın yanına oturup bir süre sohbet ettiklerini daha sonra şahıs indikten sonra cebinde bulunan 600 liranın olmadığını fark ettiğini belirtti.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Her iki olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye otobüslerinden aldıkları kamera kayıtları ve müştekilerden aldıkları eşkal doğrultusunda şüpheli şahsın Muharrem B. olduğunu belirledi. Şüpheli şahsın, emekli Mehmet B.Ö.'nün cebinden 600 lirayı aldığı an ise, belediye otobüs kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin kimsenin görmemesi için sağ koluna koyduğu elini kapattığı ceket dikkat çekti.

DAHA ÖNCEDE POLİSTE KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra Konak ilçesinde olduğunu belirlediği şüpheli Muharrem B.'yi yakaladı. Şüphelinin yankesicilikten ve hırsızlıktan 15 kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.