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Yanlış köprüden geçene ceza yağıyor

Üçüncü köprünün açılmasının ardından 2’nci sınıf yani dingil mesafesi 3.20’nin üzerinde olan araçların ikinci köprüden geçişi yasaklandı. Ancak yasaktan haberdar olmayan vatandaşlar ikinci köprüyü kullanmaya devam etti, cezalar da peşi sıra geldi.

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 İstanbul’un üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2016 yılında açılmasının ardından ikinci köprüden (Fatih Sultan Mehmet) geçebilecek araçlara sınırlama getirilmişti. Buna göre; ikinci köprüden ağır tonajlı kamyonlar, şehirlerarası yolcu otobüsleri gibi 3, 4 ve 5’inci sınıf araçlar ve hafif ticari araçların geçişi yasaklandı. Ancak 2’nci sınıf araçlarla ilgili bazı muafiyetler getirildi. Bu durum vatandaşların kafasını karıştırdı.

MUAFİYET VAR

Yasaya göre; 2’nci sınıf yani dingil mesefesi (aks) 3.20 metre ve üzerinde olan araçların ikinci köprüden geçmesi yasak. Yani aksı 3.19 metre ve altında olan araçlar ikinci köprüden geçmeye devam edebilirken, dingil mesafesi bunun üzerindeki araçlara para cezası kesiliyor. Ancak İstanbul Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) kararına göre; turizm, personel, okul servisleri ve tüm toplu ulaşım araçları ikinci köprüden geçebiliyor.

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Bu araçların ikinci köprüden geçtiğini gören birçok vatandaş da hafif ticari veya 3.20 metre aksın üzerindeki araçlarıyla ikinci köprüyü kullanıyor. Cezadan habersiz olduklarını ve aylar sonra cezaların tebliğ edildiğini ifade eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından şikayetlerini dile getirerek, “Herhangi bir uyarı işareti yok ve konu yeterince duyurulmadı. Biz de yıllardır kullandığımız köprüyü kullanmaya devam ettik” diyor.

1 YIL SONRA TEBLİGAT

Yasağın kendi aracı için geçerli olmadığını düşünerek ikinci köprüden geçen bir vatandaş 3.45 metre aksı olan aracına 800 Tl ceza kesildiğini söyledi.Bir başka vatandaş ise “panelvan aracımla ikinci köprüden geçtiğim için 600 Tl ceza kesilmiş. ceza bana 1 yıl sonra iletildi.Muafiyet getirilen araçlar ikinci köprüden geçtiği için benim aracımında sorun olacağını düşünmemiştim” diye konuştu.

BİRÇOK ARACIN 2. KÖPRÜ'DEN GEÇMESİ YASAK

Volkswagen Transporter, Mercedes Vito, Renault Trafic, Renault Master, Fiat Ducato, Fiat Maxi Doblo, Peugeot Partner Maxi gibi yüzlerce aracın ikinci köprüden geçmesi yasak.

(Posta)

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