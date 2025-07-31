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Yanlışlıkla fare zehri içti! Küçük kız yoğun bakımda

Adıyaman'da, fare zehri içen bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi verirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Yanlışlıkla fare zehri içti! Küçük kız yoğun bakımda
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşlarındaki S.Ş., isimli kız çocuğu evde bulunan fare zehrinden içerek bir süre sonra fenalaştı.

Ailesi tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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