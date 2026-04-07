Yanlışlıkla oldu demişti! Arkadaş katilinin cezası belli oldu

Merkez Yüreğir ilçesinde 7 Mart 2023'te Fırat Bolkan'ın (21) tabancayla öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 20 Şubat 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanık F.P.'ye "olası kastla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen cezanın istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle hükmü uygun buldu.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa yönelik hükümde esas alınan raporların yeterli olduğu ve eksik incelemenin bulunmadığı belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Eylemin doğrudan sanık tarafından kasıtla gerçekleştirildiğinin saptandığı, taksirle öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın maktule yönelik eylemine uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, kastın derecesi ile yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımının yasal bağlamda ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne 7 Mart 2023'te tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış, genci hastaneye bırakıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan F.P. tutuklanmıştı. Yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne süren F.P. 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.