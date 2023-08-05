İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yanlıştan dönüldü: Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar
Güncel

Yanlıştan dönüldü: Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay'ın mezuniyet töreninde yapacağı 'birincilik konuşması', 28 Şubat zihniyetine karşı bir bil barındırdığından dolayı engellenmişti. Büyük tepki çeken skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dekan kararı ile birincilik konuşması hakkı engellenen Ay'a iade-i itibar yapıldı.

Yeni Şafak5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Yanlıştan dönüldü: Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar
ABONE OL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birincilikle bitirdiği bölümünün mezuniyet töreninde, 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını duyurmuştu. Dekanlık tarafından alınan bu skandal karar büyük tepki çekmişti.

MUHAMMET EMİN AY'A İADE-İ İTİBAR YAPILDI

Ay'ın yaşadığı bu mağduriyet sonrası ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un harekete geçtiği öğrenildi. Tunç'un Ay'ı telefonla arayarak sahne gerisinden yaşananları kendisinden dinlediği ve tebrik ettiği öğrenildi.

Özellikle mütedeyyin kesim tarafından tepkiyle karşılanan skandala YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da sessiz kalmadığı ortaya çıktı. Özvar'ın Dekan kararıyla susturulan Muhammet Emin Ay'ı aradığı ve kendisine haksızlık yapıldığının altını çizdiği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Hukuk Fakültesi'ndeki hukuksuzluğun ortaya çıkmasıyla beraber İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar da mağdur öğrenci Emin Ay'ı rektörlüğe davet edip kendisi ile görüştü.

Muhammet Emin Ay'ı makamında ağırlayan Zülfikar, başarısından dolayı tebrik ederek kendisine plaket takdim etti.

NE OLMUŞTU?

Bölümü birincilikle bitiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı öğrencinin Dekan tarafından izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapıldığı görülmüştü.

DEKANIN İSTİFASI İSTENDİ

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi'nin istifasını istediği de öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.