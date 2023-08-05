Yanlıştan dönüldü: Muhammet Emin Ay'a iade-i itibar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birincilikle bitirdiği bölümünün mezuniyet töreninde, 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını duyurmuştu. Dekanlık tarafından alınan bu skandal karar büyük tepki çekmişti.

MUHAMMET EMİN AY'A İADE-İ İTİBAR YAPILDI



Ay'ın yaşadığı bu mağduriyet sonrası ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un harekete geçtiği öğrenildi. Tunç'un Ay'ı telefonla arayarak sahne gerisinden yaşananları kendisinden dinlediği ve tebrik ettiği öğrenildi.

Özellikle mütedeyyin kesim tarafından tepkiyle karşılanan skandala YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da sessiz kalmadığı ortaya çıktı. Özvar'ın Dekan kararıyla susturulan Muhammet Emin Ay'ı aradığı ve kendisine haksızlık yapıldığının altını çizdiği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Hukuk Fakültesi'ndeki hukuksuzluğun ortaya çıkmasıyla beraber İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar da mağdur öğrenci Emin Ay'ı rektörlüğe davet edip kendisi ile görüştü.

Muhammet Emin Ay'ı makamında ağırlayan Zülfikar, başarısından dolayı tebrik ederek kendisine plaket takdim etti.

NE OLMUŞTU?



Bölümü birincilikle bitiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı öğrencinin Dekan tarafından izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapıldığı görülmüştü.

DEKANIN İSTİFASI İSTENDİ



Öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi'nin istifasını istediği de öğrenildi.