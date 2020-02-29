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Yanmaktan son anda kurtarıldılar

Kütahya'da Afganistan uyruklu mülteci ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.

IHA29 Şubat 2020 Cumartesi17:08 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:08

Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak’ta mülteci ailenin kaldığı evde nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yalnız olan 2, 4 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu, dumanların arasından çıkartmayı başardı.

Dumandan etkilenen 3 çocuğa ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 3 çocuk, daha sonra Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Elektrik kaçağı sonucu çıktığı belirtilen yangında evdeki eşyalarının tamamının yandığı belirtildi. Yangın sırasında çocukların anne ve babasının işte olduğunu belirtildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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