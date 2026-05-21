  ''Yapay et'' iddialarına bakanlıktan yalanlama: Söz konusu değil
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Yapay Et” iddialarına son noktayı koydu. Açıklamada, 'Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır.' denildi.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 13:23
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ve buna ilişkin uygulama tebliği, 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı basın yayın organlarında, yönetmelikte yer alan "hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar" ifadesi üzerinden "yapay ete izin mi veriliyor" şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapılmaktadır.

Yönetmelikteki "Yeni gıda" tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır.

Düzenlemede yer alan "Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen..." ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, "Yapay Et" veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz.

Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve "yapay et" olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir.

Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, "YAPAY ET YASAĞINI" çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."

