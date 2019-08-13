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Yapay gölette erkek cesedi bulundu

Adapazarı'nda, parktaki yapay gölet içinde erkek cesedi bulundu. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

  • DHA
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Adapazarı'ndaki Donatım Park'ta bulunan yapay gölet içinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince göletten çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin erkeğe ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis, soruşturma başlattı. 
 

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