Yapay zeka dolandırıcılarına darbe: Cezaevine gönderildiler

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan yapay zekayla dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bazı kurum ve kuruluşların isimleri kullanılarak yapay zekayla oluşturulan sahte videolarla, yatırım vaadiyle 33 kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.