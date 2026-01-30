İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5024
  • EURO
    51,8571
  • ALTIN
    7118.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yapay zeka dolandırıcılarına darbe: Cezaevine gönderildiler
Güncel

Yapay zeka dolandırıcılarına darbe: Cezaevine gönderildiler

Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zekayla oluşturdukları sahte videolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA30 Ocak 2026 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Yapay zeka dolandırıcılarına darbe: Cezaevine gönderildiler
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan yapay zekayla dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bazı kurum ve kuruluşların isimleri kullanılarak yapay zekayla oluşturulan sahte videolarla, yatırım vaadiyle 33 kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.