Yapı Kredi internet bankacılığı giriş sayfası Yapı kredi bireysel bankacılığa giriş nasıl yapılır?

Yapı Kredi bireysel bankacılık girişi nasıl yapılır? Yapı Kredi internet bankacılığı giriş sayfası hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Yapı Kredi internet bankacılığı kullanıcıların yapacakları işlemleri kolaylaştırıyor. İnternet bankacılığı sayesinde, bankada sıra beklemeden veya ATM’ye gitmek zorunda kalmadan birçok işlemi bilgisayar başında veya telefonla halletmek mümkün. Bankaların uygulamaya koyduğu internet bankacılığı; çoğu bankacılık işleminin internet üzerinden açılan bankaya ait hesaplarla kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulamadır. Bu hizmetin kullanımı bilgisayar, telefon, tablet gibi birçok araç ile yapılabilir. Önemli olan banka ile internet bağlantısını kurabileceğiniz bir aracın olmasıdır. Her bankanın kendine ait internet bankacılığı sistemi vardır. Bu yüzden işlemlerinizi hangi bankayla gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, uygulamadan rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Bu sayede en basit işlem için dahi bankaların yolunu tutmak tarih olmuş ve oturduğunuz yerden birkaç tıkla işlemlerinizi yapabileceğiniz dönem hâkimdir.

YAPI KREDİ HAKKINDA

1944 yılında, Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla toplam 365,1 milyar TL konsolide aktif hacmi ile Türkiye’nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Banka, ‘‘Hizmette Sınır Yoktur’’ anlayışı, müşteri odaklılığı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı, işine bağlı çalışanları ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile Türkiye’nin en değerli 10 markasından biridir. Yapı Kredi bankalar arasında, toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde 10.2% pazar payı ile 3.sırada olup, toplam nakdi kredilerde %9,2 pazar payına, toplam mevduatta ise %9,4 pazar payına sahiptir.

Yapı Kredi, en güncel teknoloji, işine bağlı iş gücü grubu tarafından yürütülen iş modeli ve sorumlu bir büyüme sağlayan müşteri odaklı yaklaşımı ile oluşturduğu güçlü bilançosunun desteğiyle, kârlılıkta sınıfının en iyisi olarak hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yapı Kredi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi destekleyen güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir. Banka’nın %81,90 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı (%50-%50) bir ortaklığıdır. Kalan %18,10 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka'nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, bu hisseleri temsil eden Global Depo Sertifikaları (Global Depositary Receipts) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kotedir.

Yapı Kredi, yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri tarafından desteklenen entegre bir finansal hizmetler grubudur. Yapı Kredi’nin bankacılık faaliyetleri perakende bankacılık (bireysel bankacılık, özel bankacılık ve varlık yönetimi, KOBİ bankacılığı ve kartlı ödeme sistemleri) ile kurumsal ve ticari bankacılık altında yürütülmektedir. Banka’nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansal kiralama ve faktoringden oluşan yurtiçi iştirakleri ile Hollanda, Azerbaycan ve Malta’daki yurtdışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir.

Yapı Kredi, geniş coğrafi dağılımı ve çok kanallı hizmet ağı ile aktif 13,3 milyon (Toplam: 23,5 milyon) sadık müşterisine yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Yapı Kredi, Haziran 2018 itibarıyla, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 866 şube ve 18.327 genç, dinamik ve işine bağlı çalışana sahiptir. Banka’nın ürün ve hizmetleri müşterilere 4.304 adet ATM, yenilikçi internet bankacılığı, öncü mobil bankacılığı, 3 çağrı merkezi ve 771 bin POS terminalini içeren gelişmiş alternatif dağıtım kanallarından da sunulmaktadır. Toplam bankacılık işlemlerinin %92’si şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi, katma değer yaratan ürün ve hizmetlerde öncü konumunu korumaktadır. Banka, kredi kartı alanındaki 29 yıllık liderliğini kredi kartı alacak bakiyesine göre %21,1 kredi kartı cirosuna göre %19,3 POS cirosuna göre %19,4 ve kredi kartı adedine göre %17,7’lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, finansal kiralama (%20,4 pazar payı ile 1. sırada), faktoring (%14,2 pazar payı ile 1. sırada), yatırım fonları (%17,5 pazar payı ile 2. sırada) ve hisse senedi işlem hacmi (%8,9 pazar payı ile 2. sırada) alanlarında öncü konumdadır.

İNTERNET BANKACILIĞI NASIL KULLANILIR?

Hesabınızın bulunduğu ya da yeni hesap açacağınız bankaya giderek, internet bankacılığı uygulamasını kullanmak istediğinizi belirtmeniz, uygulamayı kullanmanız için yeterlidir. Sizin hesaplarınızla ilgilenen banka görevlisi, hesabınıza internet bankacılığı uygulamasını tanımlayarak, müşteri numaranızı ve şifrenizi verir. Bu bilgiler doğrultusunda bankanın sitesine girebilir ve internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bankanın telefonla müşteri temsilciliği yardımından da faydalanabilirsiniz. Onlar da hesabınızın internet üzerinden kullanımına açılmasını sağlayacaklardır.

İnternet bankacılığını kullandığınızda birçok işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. En basitinden hesap kontrolünüzü hızlıca yapabilirsiniz. Bunun yanında para transferleri, kredi ödeme, kredi çekme, varsa kredi kartı kontrolü, yatırım işlemleri, mevduat hesapları gibi birçok hizmeti kendiniz gerçekleştirirsiniz. Fakat burada da önemli olan yaptığınız işlemlere dikkat etmenizdir. Örneğin; kredi çekerken nelere dikkat edeceğinizi buradan öğrenebilir ve internet bankacılığında başvurularınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte herkesin birer bankacı olmasından kastım da bu tür işlemleri gerçekleştirebilmenizdir. Çünkü bankalara giderek yapacağınız çoğu işlemi, internet üzerinden kendiniz kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığında en çok kullanılan hizmetler ise hesap kontrolü, para transferleri ve ödeme işlemleridir. Elinizde bulunan bilgiler ile internet bağlantısı sayesinde rahatlıkla para transferi yapabilirsiniz. Üstelik havale işlemini 7/24 gerçekleştirmeniz mümkündür. EFT işlemlerinde ise kullandığınız bankanın açılış ve kapanış saatlerini dikkate almalısınız. Aynı zamanda birçok faturanın ödemesini, kredi kartı işlemleri ya da kredi işlemlerini de yapmanız oldukça basittir. Sistemlerin basit kullanımları da birçok banka müşterisini rahatlıkla kendiyle bütünleştirebilmektedir.