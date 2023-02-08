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Yapı & Yapı'dan deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Yapı ve Yapı depremden etkilenen illerdeki afet bölgelerine yardım için tüm hazırlıkları tamamladı.

8 Şubat 2023 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
Yapı & Yapı'dan deprem bölgesine destek
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Yapı & Yapı, 6 Şubat'ta gece saatlerinde yaklaşık 300 aracını deprem bölgelerine ulaştırdı. Halihazırda 350 kişiyi aşkın personeliyle sahada arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmaya devam eden Yapı & Yapı, tüm imkanları seferber etti.

Yapı & Yapı deprem bölgesine arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere, 21 adet 4x4 çift kabinli araç, 150 kamyon, 5 adet lowbed, 5 adet hiyap vinç, 45 adet ekskavatör, 2 adet dolu yakıt tankeri, 17 aydınlatma ünitesi, 5 adet su tankeri, 23 adet loder, 21 adet beko loder, 8 mini yükleyici ve 75 elektrikli ısıtıcı gönderdi.

Yapı & Yapı tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesine destek verilmeye devam edileceği belirtilirken süreç boyunca firmanın vatandaşların yanında olacağı ifade edildi.

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