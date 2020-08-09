'Yapılan çalışmalar sonunda Silifke- Mut arası 20 dakikaya inecek'

DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 22:47 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 22:47

Mersin'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti 7'nci Olağan Mut İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada üyelerle buluşan Elvan, yapılan yatırımlara dikkat çekerek Türkiye’nin her noktasında çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Çevrelerinde kötü niyetli birçok unsurun olduğuna belirten Elvan, "Etrafımızda ateş çemberi var. Hainlere, düşmanlara karşı dik durmak zorundayız. Onun için ilk günkü aşkla, sevdayla ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdüreceğiz. Yapılan çalışmalar sonucu Silifke- Mut arası 20 dakikaya inecek. Bu yılın sonunda 3 tüneli bitirmiş olacağız. Arkasından bir viyadük bitireceğiz. 1- 2 yıllık süreçte Silifke- Mut arasındaki yola 700 milyon liranın üzerinde para harcadık. O açılışları gerçekleştirdiğimizde, 'Biz ne muhteşem eserler yapmışız' diyeceksiniz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Konuşmasında ülkenin dış politikasına da değinen Elvan, hükümete güvenilmesi gerektiğini belirtti. CHP'nin kendilerini dış ülkelere şikayet ettiğini belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu 'Libya'da niye yokuz?' diye sorduktan birkaç gün sonra orada olduğumuzu öğrenince bu sefer 'Biz niye Libya'dayız' dedi. Böyle bir anlayış olabilir mi? 'Söz konusu vatansa gerisi teferruat' diyeceğiz. Bir ve beraber olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Biz bunu istiyoruz. Maalesef göremiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Etrafımızda ateş çemberi var. Hainlere, düşmanlara karşı dik durmak zorundayız. Onun için ilk günkü aşkla, sevdayla ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimize güvenelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olalım. Bu millet ve ülke büyümeye, güçlenmeye devam edecek."