Yapılandırmanın son gününde yoğunluk oluştu

Zonguldak'ta vatandaşlar belediyeyi ait borçları yapılandırmak için veznelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Zonguldak Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla belediyeye ait tüm borçların yapılandırılması için son tarihi 3 Temmuz olarak açıklamıştı. Yapılandırmayı son güne bırakan vatandaşlar bugün belediye binasına gelerek veznelerde yoğun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman kuyruklar belediye binası önüne kadar taştı. Yapılandırmayı yapan vatandaşlar kampanyadan yararlandı. Yapılandırmanın içerisinde, su borçları, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, kira borçları, idari para cezaları ve diğer borçlar yer aldı.