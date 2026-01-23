Esat Yontunç'a adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yontunç, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Yontunç savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.