24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Güncel

Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 13:18
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

