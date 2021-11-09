Yapımı 5 ay sürdü: Küçükçekmece Adliyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı

AA 9 Kasım 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:57

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun aldığı son kararla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenen Küçükçekmece Adliyesi, yeni binasıyla hizmet vermeye başladı.

Toplamda 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip 13 katlı Küçükçekmece Adalet Sarayı'nın yeni hizmet binasında, hakimler, cumhuriyet savcıları, mahkeme kalemleri, duruşma salonları, icra daireleri için 550 oda, arşiv için 130 oda bulunuyor.

Yeni hizmet binasında, 9 ağır ceza mahkemesi, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 ticaret mahkemesi, 2 fikri sınai haklar mahkemesi, 14 iş mahkemesi, 14 asliye hukuk mahkemesi, 10 sulh hukuk mahkemesi, 12 aile mahkemesi, 4 icra mahkemesi, 28 asliye ceza mahkemesi, 3 sulh ceza hakimliği, 3 çocuk mahkemesi için olmak üzere 104 mahkeme salonu ile 4 icra müdürlüğü yer alıyor.

Ayrıca her mahkeme için bir duruşma salonu ve kalem tahsisi yapılırken, binada mağdur hizmetleri ile adli bekleme odası, adli görüşme odası ve adli gözlem odaları da hizmet verecek.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede, hakimler, cumhuriyet savcıları ve kalemlerin bulunduğu bölümlerde kısıtlı alanlar oluşturulurken, geçiş kartı olmayanların bu bölümlere geçişine izin verilmiyor.

Her katında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra bir polis memurunun da bulundurulduğu adliyede, bir protokol girişi, bir vatandaş girişi, mescit ve lavabo yer alıyor.

Danışma, ön büro, bekleme salonu, baro odaları, kafeterya, PTT şubesi, banka şubesi ve lostra salonuna sahip adliyenin her katında 7 asansör bulunuyor.

Bodrum katlarda, cezaevi nezarethanesi, emanet depoları, arşivler ve 160 araçlık kapalı otopark bulunan adliyede ayrıca avukat, personel ve vatandaş için 500 araçlık açık otopark da hizmet veriyor.

Sefaköy metrobüs durağına 900 metre ve otobüs durağına ise 500 metre uzaklıkta yer alan adliyede belirli günlerde oluşan yoğunluğun önlenmesi için de çeşitli planlamalar yapılıyor.

- "3 İLÇEYE HİZMET VERECEK"

Küçükçekmece Başsavcıvekili Hüseyin Öz gazetecilerde yaptığı açıklamada, adliyenin Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçesine hizmet verdiğini anlatarak, bu ilçelerin yaklaşık nüfusunun 2,5 milyon olduğunu söyledi.

Adliyede 63 mahkemenin faaliyet göstereceğini ifade eden Öz, bir cumhuriyet başsavcısı, 3 cumhuriyet başsavcıvekili ve 73 cumhuriyet savcısı olmak üzere toplamda 77 savcıyla hizmet sürdürülen adliyede, hakim ve savcılarla birlikte 750'nin üzerinde personel bulunduğunu aktardı.

Adliyeye ulaşımın oldukça kolay olduğuna dikkati çeken Öz, "Metrobüs durağına 900 metre olan adliyemiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle otobüs durağını daha yakına çekmek için gerekli yazışmalar yapılmıştır." dedi.

- 11 KASIM'DA AĞIR CEZA MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Başsavcıvekili Öz, adliyede ayrıca kısıtlı alan uygulandığı, bunun birinci sebebinin güvenlik, ikinci sebebinin ise hakim, savcı ve personelin daha verimli çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kısıtlı alana işi olmayan kimse girememektedir. İşi olan vatandaşlarımız da ön büro ve danışmalarda gerekli yönlendirme yapılıp içeriden irtibat sağlanarak kalemlere ve savcılarımızın odasına girebilmektedir. Yeni binamızla Adalet Bakanlığımızın önerisi ve HSK'nin de kararıyla 6 ağır ceza mahkemesi kuruldu. En son yetki kararnamesiyle de 4 ağır ceza mahkemesi faaliyete geçti. 11 Kasım 2021 tarihi itibarıyla ağır cezalık mahkemeler adliyede görülmeye başlanacak. Önümüzdeki yaz kararnamesiyle ticaret mahkemesi, fikri sınai haklar mahkemesi, tüketici mahkemesi, iş mahkemesi gibi uzmanlık mahkemelerinin de kurulması için adliyemizde gerekli altyapı çalışması tamamlanmıştır. Şu anda adliyemiz bu birimlere de hizmet vermek için hazırdır."