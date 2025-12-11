Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı. İddialara göre genç kadın, temizlik yaparken kullandığı tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırdı ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kurtarılamadı.

KANSER YAPAR

Akşam Gazetesi'ne konuşan İstanbul Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Evi temizlemek adına kullandığımız kimyasallar sebebiyle vücudumuzu kirletiyoruz. Özellikle ev hanımları ciddi risk altında; amonyak, klor ve petrol türevi toksik gazlar deri ve solunum yoluyla girerek tüm organlara zarar veriyor ve dışarıda çalışan kadınlara göre kanser olma ihtimalini dahi yükseltiyor" diye konuştu.

'SİRKE KULLANIN'

Erk, kimyasalların karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu maddeler yavaş yavaş öldürüyor ve karıştırıldıklarında ortaya çıkan yeni toksik bileşikler kestirilemez tehlikeler yaratıyor. Temizlik yaparken geleneksel yöntemlere, yani sirke ve karbonat gibi organik karışımlara başvurabiliriz."