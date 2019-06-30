Yaptırım yok
Başkan Erdoğan, Trump’la görüşmesi sonrası S-400’le ilgili yaptırım iddialarına noktayı koydu: Sayın Trump yaptırım konusuna açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinledik. Türkiye’nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur.
- NUH ALBAYRAK
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Osaka’da ABD Başkanı Donald Trump ile 35 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Trump ile zirvede bir araya gelmelerini çok anlamlı bulduğunu ifade etti. Erdoğan, “Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.
FARKLI ÇÖZÜM ARIYORUZ
ABD Başkanı Trump da, Erdoğan ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorulması üzerine Trump, “Başkan Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı” diye konuştu. Trump, S-400 konusunda, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye’ye karşı) Adil olmak zorundasınız” ifadesini kullandı. Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” şeklinde konuştu.
İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR
Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini belirterek, “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye’yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi.
35 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır. Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır.”
Erdoğan sert bir adam ABD Başkanı Trump düzenlediği basın toplantısında Türkiye ilgili soruya verdiği cevapta Türkiye’ye karşı adil olmak gerektiğini söyledi. Trump, “Türkiye S-400 füze sistemini almış parasını ödemiş. S-400 füzeleri almadan önce F-35 savaş uçakları için katılımda bulunmuş ve 100 savaş uçağı almak için önemli bir meblağ yapmış” dedi. Erdoğan’ın sert bir adam olduğunu da söyleyen Trump “Ancak kendisiyle anlaşıyorum ” diye konuştu. Trump, “Bana ‘Sen Türkiye yanlısın. Türkiye’yi seviyorsun’ diyorlar. Evet Erdoğan sert adam ancak onunla anlaşıyorum ” dedi.Akkuyu 2023’De açılmalı
BAŞKAN Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 55 dakika süren görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada iki ülke arasında ciddi bir ivme yakalandığını ifade ederek başladı. Erdoğan, “Özellikle de işbirliğimizin S-400’ler sevkiyatıyla, mutabakata vardığımız gibi yol haritasının devamını şu anda izliyoruz. Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de malum öncelik taşıyor. Mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil” diye konuştu.Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Tabii çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor.
VİZE MUAFİYETİ
Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz... Vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız.”
Rus lider Putin de iki ülke arasındaki karşılıklı turizmin ciddi oranda arttığına işaret eden Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı.
Erdoğan’ın kabul trafiği
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin son gününde ikili görüşmelerinin yanı sıra oturumlara da katıldı. “Kadın’ın Güçlendirilmesi” temalı liderler etkinliğine katılan Erdoğan daha sonra iştirak ettiği “Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma” oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti. “İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji” oturumuna ve çalışma yemeğine de iştirak eden Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan kabul maratonuna Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başladı. Merkel’i 25 dakika kabul eden Erdoğan ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Erdoğan’ın Modi’yi kabulü yarım saat sürdü. Erdoğan’ın Osaka’daki diplomasi maratonu Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile devam etti. Erdoğan Widodo ile 35 dakika görüştü. Başkan Erdoğan Widodo’nun ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan’ın May’i kabulü de 45 dakika sürdü. Erdoğan görüşme trafiğini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile devam etti. Erdoğan’ın Guterres’i kabulü de 20 dakika sürdü.
ürkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400’lerin alınması konusunda ABD’nin yaptırım uygulayacağı konusuna açıklık getirdiğini vurgulayan Erdoğan “Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” dedi. S-400 anlaşmasına değinen Erdoğan “Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti” diye konuştu.
SORUMLULUK PAYLAŞIMI
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalardan kaçan milyonlarca insana kapısını açtığını anımsatarak “İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler en temel insanlık sınavından maalesef geçemedi” dedi. Erdoğan Türkiye’nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına gitmesi gerektiğini ifade etti. G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, terör örgütlerini, ideolojilerine veya kimliklerine göre tasnif etmenin yanlış olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Tüm devletlerin teröre ‘terör’ deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Bu hususta Suriye sahasında ciddi sıkıntılar, ciddi tutarsızlıklar yaşanıyor. Etnik temizlik uygulayan, çocukları silah altına alan, insanları göçe icbar eden PKK, YPG gibi örgütler bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor” dedi.
BATI’YA FETÖ TEPKİSİ
Erdoğan, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi vahşice katleden FETÖ tarzı yapıların kimi Batılı devletlerde himaye gördüğünü vurgulayarak, “Demokrasiye kasteden darbecilerin ‘siyasi sığınmacı’ kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır. Terör tıpkı bir akrep gibi eninde sonunda kendini besleyen eli de sokacaktır. DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, El-Şebab gibi örgütler nasıl küresel güvenlik için tehditse Yeni Zelanda’daki menfur katliamda gördüğümüz gibi Neonazi yapılanmalar da aynı derecede tehlikelidir... Batı dünyasını zehirli bir sarmaşık gibi saran ırkçılığın ne insanlarımız ne de Avrupalı dostlarımız için bir kabusa dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de ikazlarımızı yapıyor, tepkimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.
HESAP SORULMALI
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan şunları söyledi:
“Kaşıkçı Cinayeti’yle ilgili BM raportörünün hazırlamış olduğu rapor her şeyi ortaya seriyor. Ben inanıyorum ki ABD ve BM bu işin takipçisi olacak ve biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.
MURSİ’Yİ HATIRLATTI
Türkiye’ye 2 uçakla gönderilen 15 kişi bu olayın failleridir. Yargılanmaları gereken yer İstanbul’dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul’dur. İstanbul’da yargılanması gerekir. Dolar her şeyi satın alıyor mu? Her şeyi alamaz. Kalemi satın alamaması lazım.”
Erdoğan, aynı şekilde Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilkCumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetinin de tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak G20 liderlerinden Mursi’nin vefatı karşısında, demokrasiye ve insani değerlere daha fazla sahip çıkmalarını beklediklerini kaydetti.
DÜNYA 5’TEN BÜYÜK
Batı ülkelerinin Mısır’daki idam cezalarına karşı üç maymunu oyladığını vurgulayan Erdoğan “Konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldıranlar, darbeciler için bile idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar, maalesef Mısır’daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor... Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi’nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir. Uluslararası basının tıpkı Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi Mursi’nin şüpheli ölümünün de üzerine cesaretle gideceğine inanıyorum” dedi.
Erdoğan, uzun süredir “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nde bir reform ihtiyacını gündeme getirdiğini anımsatarak, şunları söyledi: “BM üyesi 192 devletin kaderini 5 daimi ülkenin insafına terk etmek doğru ve adil bir yaklaşım değildir. G20’nin küresel meselelerin çözümü konusunda daha etkin, daha sonuç alıcı, daha güçlü bir mecra haline dönüşmesini istiyoruz veya 192 ülkeyle BM yürüyecekse orada da BM Güvenlik Konseyi’nin dönerli bir şekilde daimi ve geçici üyelerden değil, tamamının daimi üyelerden oluştuğu bir platform olarak gündeme gelmesinde fayda var. Tabii şu andaki BM Güvenlik Konseyi’nin 5 üyesi buna kolay kolay razı olmayacaktır. Fakat bizler de, dünyadaki 192 ülke bunu zorlamalıyız. Çünkü Birinci Dünya Harbi’nin şartları altında kurulmuş olan böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır.”
100 BOEİNG ALIYORUZ
Soruları cevaplayan Erdoğan, S-400 alımına ilişkin şunları söyledi: “S-400’lerle ilgili konuda bizim tabii bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Ve teslimat sürecinde de olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Sayın Trump yaptığı açıklamada, (Yaptırımlar) bu konuya açıklık getirdi.
Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Bizim örneğin S-400 olayı bir taraftan yürürken ama biz Amerika’dan Lockheed Martin’den şu anda mesela Boeing uçaklar alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını Lockheed Martin’den alıyoruz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olmuş olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Biz Amerika ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye’nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.”
Verimli, son derece başarılı bir zirve
Erdoğan twitter hesabından G20 Zirvesi’ni değerlendirdi. Verimli, son derece başarılı bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.
1.4 milyar dolar ABD’ye ödedik
“F-35 için şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldı. Biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Altta birilerinin açıklamaları Başkanın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların ilişkilerimizi bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”
Putin ile İdlib’i görüştük
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde İdlib konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Bizim Putin’le bir görüşme yaptığımızda İdlib’in gündeme gelmemesi takdir edersiniz ki mümkün değil. Çünkü o bölgede Türkiye-Rusya Federasyonu olarak fiilen aynı zamanda varız... Özellikle 12 noktaya rejim tarafından maalesef saldırı oldu. Bu saldırılar esnasında bir askerimiz şehit oldu. Tabii gereken ondan sonra tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırılar olmaz. Şu anda bir sükunet söz konusu. Bunları asla beklemiyoruz, bir daha olmaması gerekir. Bunları ele aldık, bunlarla ilgili görüşmeyi de yaptık. Bu gözlem kulelerinin varlığı İdlib’in korunmasıdır, bölgenin korunmasıdır. Bu konudaki hassasiyetimizi de sonuna kadar özellikle koruyacağız.”
Kaşıkçı cinayetini aydınlatması gereken kişi MBS’dir
BAŞKAN Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşüp görüşmediğini sorulması üzerine kendisiyle bir görüşme yapmadığını söyledi. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle igili bir soru üzerine şunları kaydetti: “İlk etapta Türkiye’ye iki uçakla gönderilen 15 kişi bu işin failleridir ve bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede MBS’dir. Çünkü telefon görüşmemizde ilgili bu sözü verdi ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok. Bunu onlar çıkaracak meydana, başka yerde fail aramalarına gerek yok zira kendilerinin eski Dışişleri Bakanının söylemiş olduğu yalanlar var, MBS’ye söylettikleri yalanlar var, bu kadar açık.” “Bunu onların meydana çıkarması lazım, belgeler ortada, kayıtlar ortada” ifadesini kullanan Erdoğan, “Her şeyden önce bir insan öldürülüyor, bu kadar hafif mi? Medya olarak, uluslararası medyanın buna çok daha ileri derecede sahip çıkması lazım” dedi.
Suriye’nin kuzeyi barış koridoru olmalı
Erdoğan Rusya ile Türkiye’nin çalışmalarını da şöyle anlattı: “Bizim Rusya ile özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki durumumuz çok daha farklı. Gerek Afrin operasyonlarındaki varlığımız, gerekse Cerablus, El Bab buralardaki varlığımız bunların hepsi o süreçte birbirleriyle haberli olarak yürüyen bir süreç olmuştur.”
Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna da değindi. Bölgede bir terör koridoru yaratıldığına işaret eden Erdoğan, “Burasının terör koridoru olmaktan çıkarılıp, artık bir barış koridoru olması ve gerçek sahiplerinin yerleşmesini sağlamalıyız. Bu konuda adımların atılması lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı. Sınırda güvenli bölge oluşturulması talebini yineleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güvenli bölgeye özellikle zengin olan Batılı ülkeler, bunların de destekleriyle buralarda Türkiye’de çadırlarda kalan, konteyner kentlerde kalan Suriyelileri, orada yapılacak konutlara yerleştirelim. Bugün de birçok devlet başkanıyla bu konuları yine görüştüm. Bundan sonra da bu konuların takipçisi olacağız.”
Liderlere FETÖ uyarısında bulundu
Başkan Erdoğan bir soru üzerine, ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinde Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde durduklarını belirterek, “Bunun yanında S-400 üzerinde durduk, F-35 üzerinde durduk. Bundan sonra daha neler yapacağız bunun üzerinde durduk ve Trump’ın Türkiye seyahati üzerinde durduk. Amerikalı işadamlarıyla Türk işadamlarını üst düzeyde bir araya getirmeyi aramızda konuştuk” dedi.
Zirve boyunca liderlerle yaptığı görüşmelerde FETÖ konusunun ele alındığını da hatırlatan Erdoğan, “Liderlerin hepsiyle de biz FETÖ meselesini görüştük, hepsiyle de kendi ülkelerinde FETÖ konusunda Maarif Vakfımızla, kendi milli eğitim bakanlıklarının müşterek bir çalışma yapmasını, bu terör örgütünden de kendi ülkelerini özellikle korumalarını istedim” değerlendirmesinde bulundu.
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