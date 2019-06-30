Yaptırım yok

Erdoğan’ın kabul trafiği

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin son gününde ikili görüşmelerinin yanı sıra oturumlara da katıldı. “Kadın’ın Güçlendirilmesi” temalı liderler etkinliğine katılan Erdoğan daha sonra iştirak ettiği “Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma” oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti. “İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji” oturumuna ve çalışma yemeğine de iştirak eden Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan kabul maratonuna Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başladı. Merkel’i 25 dakika kabul eden Erdoğan ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Erdoğan’ın Modi’yi kabulü yarım saat sürdü. Erdoğan’ın Osaka’daki diplomasi maratonu Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile devam etti. Erdoğan Widodo ile 35 dakika görüştü. Başkan Erdoğan Widodo’nun ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan’ın May’i kabulü de 45 dakika sürdü. Erdoğan görüşme trafiğini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile devam etti. Erdoğan’ın Guterres’i kabulü de 20 dakika sürdü.

ürkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400’lerin alınması konusunda ABD’nin yaptırım uygulayacağı konusuna açıklık getirdiğini vurgulayan Erdoğan “Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk” dedi. S-400 anlaşmasına değinen Erdoğan “Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti” diye konuştu.

SORUMLULUK PAYLAŞIMI

Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalardan kaçan milyonlarca insana kapısını açtığını anımsatarak “İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler en temel insanlık sınavından maalesef geçemedi” dedi. Erdoğan Türkiye’nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına gitmesi gerektiğini ifade etti. G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, terör örgütlerini, ideolojilerine veya kimliklerine göre tasnif etmenin yanlış olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Tüm devletlerin teröre ‘terör’ deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Bu hususta Suriye sahasında ciddi sıkıntılar, ciddi tutarsızlıklar yaşanıyor. Etnik temizlik uygulayan, çocukları silah altına alan, insanları göçe icbar eden PKK, YPG gibi örgütler bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor” dedi.

BATI’YA FETÖ TEPKİSİ

Erdoğan, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi vahşice katleden FETÖ tarzı yapıların kimi Batılı devletlerde himaye gördüğünü vurgulayarak, “Demokrasiye kasteden darbecilerin ‘siyasi sığınmacı’ kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır. Terör tıpkı bir akrep gibi eninde sonunda kendini besleyen eli de sokacaktır. DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, El-Şebab gibi örgütler nasıl küresel güvenlik için tehditse Yeni Zelanda’daki menfur katliamda gördüğümüz gibi Neonazi yapılanmalar da aynı derecede tehlikelidir... Batı dünyasını zehirli bir sarmaşık gibi saran ırkçılığın ne insanlarımız ne de Avrupalı dostlarımız için bir kabusa dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de ikazlarımızı yapıyor, tepkimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

HESAP SORULMALI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan şunları söyledi:

“Kaşıkçı Cinayeti’yle ilgili BM raportörünün hazırlamış olduğu rapor her şeyi ortaya seriyor. Ben inanıyorum ki ABD ve BM bu işin takipçisi olacak ve biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

MURSİ’Yİ HATIRLATTI

Türkiye’ye 2 uçakla gönderilen 15 kişi bu olayın failleridir. Yargılanmaları gereken yer İstanbul’dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul’dur. İstanbul’da yargılanması gerekir. Dolar her şeyi satın alıyor mu? Her şeyi alamaz. Kalemi satın alamaması lazım.”

Erdoğan, aynı şekilde Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilkCumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetinin de tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak G20 liderlerinden Mursi’nin vefatı karşısında, demokrasiye ve insani değerlere daha fazla sahip çıkmalarını beklediklerini kaydetti.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜK

Batı ülkelerinin Mısır’daki idam cezalarına karşı üç maymunu oyladığını vurgulayan Erdoğan “Konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldıranlar, darbeciler için bile idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar, maalesef Mısır’daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor... Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi’nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir. Uluslararası basının tıpkı Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi Mursi’nin şüpheli ölümünün de üzerine cesaretle gideceğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan, uzun süredir “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nde bir reform ihtiyacını gündeme getirdiğini anımsatarak, şunları söyledi: “BM üyesi 192 devletin kaderini 5 daimi ülkenin insafına terk etmek doğru ve adil bir yaklaşım değildir. G20’nin küresel meselelerin çözümü konusunda daha etkin, daha sonuç alıcı, daha güçlü bir mecra haline dönüşmesini istiyoruz veya 192 ülkeyle BM yürüyecekse orada da BM Güvenlik Konseyi’nin dönerli bir şekilde daimi ve geçici üyelerden değil, tamamının daimi üyelerden oluştuğu bir platform olarak gündeme gelmesinde fayda var. Tabii şu andaki BM Güvenlik Konseyi’nin 5 üyesi buna kolay kolay razı olmayacaktır. Fakat bizler de, dünyadaki 192 ülke bunu zorlamalıyız. Çünkü Birinci Dünya Harbi’nin şartları altında kurulmuş olan böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır.”

100 BOEİNG ALIYORUZ

Soruları cevaplayan Erdoğan, S-400 alımına ilişkin şunları söyledi: “S-400’lerle ilgili konuda bizim tabii bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir ve şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Ve teslimat sürecinde de olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Sayın Trump yaptığı açıklamada, (Yaptırımlar) bu konuya açıklık getirdi.

Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Bizim örneğin S-400 olayı bir taraftan yürürken ama biz Amerika’dan Lockheed Martin’den şu anda mesela Boeing uçaklar alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını Lockheed Martin’den alıyoruz. Yani serbest piyasa ekonomisinin olmuş olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Biz Amerika ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye’nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.”

Verimli, son derece başarılı bir zirve Erdoğan twitter hesabından G20 Zirvesi’ni değerlendirdi. Verimli, son derece başarılı bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı. 1.4 milyar dolar ABD’ye ödedik “F-35 için şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldı. Biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Altta birilerinin açıklamaları Başkanın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların ilişkilerimizi bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”