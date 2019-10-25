22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7684
  • 6,409
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yaralamada ‘tahrik indirimi’ kavgası

Boşandığı eşine 13 kurşun sıkarak öldürmeye çalışan adamın yargılanması, yerel mahkeme ile Yargıtay arasında ‘indirim savaşı’na dönüştü. Yüksek Mahkeme, kararı 2 kere bozdu. Son duruşmanın ardından mağdur kadının avukatı 3. kez temyize gideceklerini söyledi.

  • ATAKAN ŞEN / İZMİR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilmeceye dönen hikaye İzmir’in Bayraklı’da yaşandı. Fatma Ö. (40) ile 17 yıllık eşi Erdal Ö. (48), 2014’de anlaşmalı olarak boşandı. Ancak tarafların eksik müracaatı nedeniyle karar kesinleşmedi. Daha sonra Fatma Ö., şiddet gördüğü gerekçesiyle Erdal Ö’den şikayetçi oldu. Devlet korumasına alınan kadın, sığınma evine yerleştirildi. 

KURŞUN YAĞDIRDI

Talihsiz kadın, velayetleri eski eşinde olan 3 çocuğunu görmek için 2015’de Erdal Ö’nün evine gitti. Evlatlarıyla vakit geçiren Fatma Ö, bir iki saat sonra sığınma evine dönmek üzere çocukları ile vedalaştı. Erdal Ö, Fatma Ö’ye apartmanın çıkışına kadar eşlik etti. İkili bahçede tartışmaya başladı. Ardından Erdal Ö. belindeki silahı çıkararak, talihsiz kadını 13 yerinden yaraladı. Fatma Ö. ağır yaralandı, fakat uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Erdal Ö. ise tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Erdal Ö. hakkında ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. 

YARGITAY BOZDU 

Yargılandığı mahkeme, ilk kararında ‘kasten yaralama’ suçundan tahrik ve iyi hal indirimi yaparak 7 yıl 10 ay ceza verdi. Kararın temyize götürülmesi sonrası Yargıtay, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi gerekçesi ile kararı bozdu. Mahkeme ikinci yargılamada ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 6 yıl 8 ay ceza verip ve tutuklu sanığın beraatine hükmetti. Yargıtay, haksız tahrik indiriminin fazla olduğunu belirterek, kararı ikinci kez bozdu. Sanık Erdal Ö. ise son sözünde, ‘’Bu olay, beni, yaptırmaya zorlanmış bir olay. 3 çocuğum var, onlara bakmakla yükümlüyüm. 21 yıllık devlet memuruyum. Bu dosyada asıl mağdur olan benim’’ dedi. Mahkeme heyeti, tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak,10 yıla hükmetti ve sanığın adli kontrol şartı ile serbest kalmasının devamına karar verdi. Fatma Ö’nün avukatı kararı temyize götürecekleri öğrenildi.

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Eksi 25 derecede can vermişler!

Eksi 25 derecede can vermişler!

İşte doğanın gücü dedirten fotoğraflar

İşte doğanın gücü dedirten fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA