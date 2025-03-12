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Yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahla yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi Işıklı mezrasında silahla yaralanan kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Vatandaşlardan alınan bilgiye istinaden, hastanın acilen ameliyata alınması gerekebileceği düşünülerek bölgeye ayrıca ambulans helikopter de yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikoptere alınan yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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