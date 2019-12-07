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Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Parkamı yere serin ambulansın içine kan dolmasın

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan kentteki sağlık personeline başarı belgesi takdim etti. Bölgede yaşadıklarını anlatan sağlık personeli Mustafa Erdem Ege, 'Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Bir askerimiz bize, 'parkamı yere serin, ambulansın içine kan dolmasın' dedi, bunu duyunca donduk kaldık.' dedi.

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Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan kentteki sağlık personeline başarı belgesi verdi.

Vali Ali Arslantaş, Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlık personelinin bölgede canları pahasına kutsal bir görev yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'deki 112 Acil Servis ekiplerinin vakalara hızlı müdahalesiyle ön plana çıktığını ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu: "15 istasyonda çalışan 187 personelimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yapacağımız dört istasyonumuzla birlikte bu süreyi daha da aşağılara indirerek Türkiye'nin en iyisi olma iddiamızı perçinlemiş olacağız. Ülkemiz için önemli olan Barış Pınarı Harekatına Erzincan'dan 28, 112 çalışanı, 5 UMKE personeli, 4 ambulans ve 1 UMKE aracı ile katılmış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise harekat bölgesine Mehmetçiğe büyük destek olan sağlık personelinin kente döndüğünü belirterek, verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

- "Parkamı yere serin ambulansın içine kan dolmasın"

Harekata katılan sağlık personellerinden Mustafa Erdem Ege de bölgede yaşadığı ve unutamadığı bir anısını şöyle aktardı: "Gelmemize yakın askeri konvoya saldırıda bulundurlar. Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük. Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Bir askerimiz bize, 'parkamı yere serin, ambulansın içine kan dolmasın' dedi, bunu duyunca donduk kaldık. Bunları yaşadık ama çok şükür Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz daima muzaffer olsun."

Katılımcıların duygulandığı konuşmanın ardından Vali Arslantaş, sağlık personellerine hizmetlerinden ötürü başarı belgesi takdim etti.

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