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Yaralı halde aracına binip kaza yaptı! Konya'daki bıçaklı tartışma ölümle sonuçlandı

Konya'da dün üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada Muhammet Oğuzhan Yaşar bıçaklandı. O halde aracına binip kazaya sebep olan genç, kurtarılamadı.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Yaralı halde aracına binip kaza yaptı! Konya'daki bıçaklı tartışma ölümle sonuçlandı
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Olay, dün merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Oğuzhan Yaşar ve 3 şahıs henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı. Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde 34 GCS 53 plakalı otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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