İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2022 Cumartesi / 5 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
Güncel

Yaralı keçiye jandarma erleri şifa buldu

Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı. Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan keçi, tedavi ve rehabilitasyonun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D300 kara yolu Çayırdüzü mevkisinde bir dağ keçisi yavrusunun yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, sağ arka ayağı kırık halde arazide bulunan yavruyu alarak ilçeye getirdi.

Burada su ve yiyecek verilen keçi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğüne haber verildi.

İlçeye gelen veteriner hekimler kırık ayağını sardıkları keçi yavrusunu Malatya'ya götürdü.

Keçinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.