Yaralı keçiye jandarma erleri şifa buldu

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D300 kara yolu Çayırdüzü mevkisinde bir dağ keçisi yavrusunun yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, sağ arka ayağı kırık halde arazide bulunan yavruyu alarak ilçeye getirdi.

Burada su ve yiyecek verilen keçi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğüne haber verildi.

İlçeye gelen veteriner hekimler kırık ayağını sardıkları keçi yavrusunu Malatya'ya götürdü.

Keçinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.