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Yaralı yatarken oğlunun sınavını düşündü

Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için oğlu Kaan Çetme ile evden çıkan İlker Çetme, yolda trafik kazası geçirdi. Baba ile oğula ilk müdahaleyi trafik radar ekipleri yaptı. İlker Çetme yerde yaralı yatarken, oğlunu sınava yetiştirmesi için ekiplerden yardım istedi. Kaan Çetme'yi motosikletli şahin timi sınava yetiştirdi.

DHA27 Haziran 2020 Cumartesi 12:47 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:47
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Antalya'da YKS sınavı için evden çıkan baba İlker Çetmi ile oğlu Kaat Çetmi'nin bulunduğu otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sivil radar ekipleri, yerde yatan İlker Çetme ile kazayı küçük sıyrıklarla atlatan oğlu Kaan Çetme'ye ilk müdahaleyi yaptı. Kaan Çetmi'nin sınava gitmesi gerektiğini söyleyen baba, polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize şahin ekiplerinden bir tim çağrıldı. Yerde yaralı halde yatan İlker Çetmi, oğlu ile tokalaşıp, başarılar diledi. Şahin timleri tarafından motosiklete bindirilen Kaan Çetmi, yaklaşık 4 kilometre ileride bulunan okuluna götürüldü. Tedavi için hastaneye götürülen İlker Çetmi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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