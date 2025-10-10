İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Yardım bahanesiyle 127 milyonluk vurgun... ''Muvafakatname'' dolandırıcıları yakalandı

İstanbul'da, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişileri, yardım etme bahanesiyle dolandırarak 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Ekim 2025 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Yardım bahanesiyle 127 milyonluk vurgun... ''Muvafakatname'' dolandırıcıları yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 zanlının, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin, söz konusu fatura bedellerinin geri tahsil edilmesi için icra müdürlüklerince mağdurlara muvafakatname hazırlatarak dilekçe verdirdiği, böylece zanlıların 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerinde yapılan operasyonda, 25 zanlı yakalandı.

Operasyonda 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı, 1 zanlının da vefat ettiği belirlendi.

Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

