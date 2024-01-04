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Yardım kampanyasıyla Filistin'e destek oldular

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistin'deki siviller için yardım kampanyası düzenlendi.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Yardım kampanyasıyla Filistin'e destek oldular
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İlçeye bağlı Kurucaova Mahallesi'nde taziye evinde başlatılan yardım kampanyasına, kadınlar evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri satarak Filistinli sivillere destek oldular.

Kampanyaya destek veren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'ta, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu ifade ederek, "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp, İsrail zulmü altındaki Gazze'li kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp, emeklerini en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır" dedi.

Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak yardım kampanyasına destek verdi.

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