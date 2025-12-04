İSTANBUL 17°C / 10°C
  Yardım vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
Güncel

Yardım vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağlayan şahıs tutuklandı.

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
Yardım vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağladığı tespit edilen M.K. (54) ile F.Ş. (39) isimli kadın şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

