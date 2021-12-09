9 Aralık 2021 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:06

Yargı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın yeni bölümü Pazar akşamı ekrana geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Pars'ın Engin'i kitap yoluyla zehirlemesi damga vurmuştu. Yargı 13. bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor! Ilgaz, Ceylin'e olan hislerini dile getirmeye başlıyor. Peki bu romantik gecenin ardından ikiliyi neler bekliyor?

YARGI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YARGI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Yargı 13. bölümde Ilgaz ve Ceylin, güzel bir akşam yemeğinin ardından beraber uyuyor. Peki bu romantik gecenin ardından ikiliyi neler bekliyor?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 13. bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor! Ilgaz, Ceylin'e olan hislerini dile getirmeye başlıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz'dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır.

Metin'in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin'in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine vesile oldu.

ENGİN, ZEHİRLENDİ Mİ?

İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin'in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

Hücreye kapatılan Engin, sıkılmamak için gardiyandan sürekli olarak listelediği kitapları ister. Gardiyan, onun için gelen kitapları inceledikten sonra hücreye gelir ve Engin'e verir. Sıkıntıdan patlayan Engin hemen Şahver'in son kitabını okumaya başlar. Kitabın sayfalarını parmağını yalayarak açan Engin yavaş yavaş kendinden geçer. En sonunda da yatağına yığılır.