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Yargı kayıtları İmamoğlu’nu yalanlıyor

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapan ve haklarında soruşturma başlatılan 37 sanığın FETÖ kapsamında açılan davalara ilişkin 7 ayrı iddianamenin tarihlerinin yeni olmadığı ortaya çıktı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında 31 Mart İstanbul seçimleri sonrası açılan davalarla ilgili “Nerede bu insanlar, hani soruşturma.Hani çalanlar, hani hırsızlar” demişti. Aradan 48 saat geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine başlatılan soruşturma üzerine, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 37 sanık hakkında FETÖ kapsamında düzenlenen 7 ayrı iddianame ağır ceza mahkemelerine sunuldu. Söz konusu iddianamelerin hazırlanarak mahkemeye sunulmasının yeni olmadığı ortaya çıktı. 

YARGILANACAKLAR

Savcılıkça hazırlanan 2 sanıklı ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 16 Temmuz’da, 10 sanıklı ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 1 Ağustos’ta, 8 sanıklı ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos’ta, 6 sanıklı ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ise 1 Ağustos’ta, 8 sanıklı ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin 9 Ağustos’ta düzenlendiği öğrenildi. Biri tek, diğeri iki sanıklı iki ayrı iddianamenin ise 19 Eylül’de hazırlanarak İstanbul’daki ağır ceza mahkemelerine gönderildi. Kabul edilen iddianameler kapsamında açılan davalarda yargılanacak sanıklar gelecek aydan itibaren hakim karşısına çıakacak.Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca,31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy’de usulsüzlük yapıldığı iddiasına  ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 16 Eylül’de hazırlanan 3 ayrı iddianame de gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince                        kabul edilmişti. 

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