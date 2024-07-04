İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5736
  • EURO
    35,3146
  • ALTIN
    2469.81
  • BIST100
    10870.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı'' iddiası hakkında açıklama
Güncel

''Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı'' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yargı paketinden hakim ve savcılara 25 bin TL ila 30 bin TL arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı.' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

4 Temmuz 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
''Yargı paketinden hakim ve savcılara ek zam çıktı'' iddiası hakkında açıklama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25 bin TL ila 30 bin TL arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı." iddiası doğru değildir.

TBMM Başkanlığına sunulan kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde, 'Hakim ve savcılara 25-30 bin arasında ek zam verilmesine ilişkin düzenleme' bulunmamaktadır.

"15 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir" hükmü, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 106. maddesinde yer alan mevcut bir düzenlemedir. Bu kapsamda yeni bir düzenleme getirilmemiştir.

Bununla birlikte, Yargıtay ve Danıştay üyelerine 40 bin, birinci sınıf hakim ve savcılar için ise 15 bin gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek zam düzenlemesi 11 Ekim 2023'te Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitlik ilkesine aykırı' olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Yargı Paketi ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bu bölümde Yargıtay ve Danıştay üyelerine yönelik ek tazminatla ilgili gösterge rakamı da 15 bin olarak belirlenmiştir."

  • Yargı paketi
  • hakim ve savcılar
  • dezenformasyonla mücadele

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.