Yargı Reformu Paketi taslak metni hazırlandı. Yargı Reformu son dakika gelişmesi var mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Taslak, dün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Paketi'nin, yasal düzenlemeleri son şeklini alıyor. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Yargı Reformu Paketi hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

YARGI REFORMU PAKETİ TASLAK METNİ HAZIRLANDI!

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Taslak, dün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi.Taslağın, CHP ve İP'e de götürüleceği bildirildi.

YARGI REFORMU SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Paketi'nin, yasal düzenlemeleri son şeklini alıyor. 38 maddeden oluşan ilk yargı paketinde ifade özgürlüğünün yanı sıra İstinaf Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Pasaport Kanunu'nun yanı sıra 15 ayrı kanunda değişiklik öngörülüyor. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

ELEŞTİREL AÇIKLAMALAR SUÇ SAYILMAYACAK

Edinilen bilgilere göre; 38 maddelik değişiklik paketinde şu değişiklikler öngörülüyor; Taslak metne göre, sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. İfade özgürlüğü kapsamında özellikle gazeteciler ve akademisyenler hakkında yapılan soruşturmalar bakımından, terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya hukuka uygunluk nedeni ekleniyor.

PASAPORTLAR VERİLECEK

Yeni paket ile Pasaport Kanunu´nda da değişikliğe gidiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, OHAL kapsamında hakkında işlem yapılanlar ile eşlerinin pasaportları iptal edilmişti. Yapılacak değişiklik ile hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlar ile infaz edilecek bir cezası olmayanlara pasaportlarının yeniden verilebilmesine imkân sağlanacak. Mahkemelerce yurtdışına çıkmaları yasaklananlar hariç, pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlere, herhangi bir idari veya adli soruşturma-kovuşturma bulunmaması ile kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşmesi yönünde verilen kararlar doğrultusunda mahkûmiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, başvurmaları halinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nca pasaport verilebilecek.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.