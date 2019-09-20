Yargı Reformu'nda yeni gelişme! Düzenleme MHP'ye sunuldu
AK Parti kurmayları düzenlemeyi görüşlerini almak üzere MHP'ye sundu.
AK Parti kurmayları düzenlemeyi görüşlerini almak üzere MHP'ye sundu.
AK Parti kurmayları düzenlemeyi görüşlerini almak üzere MHP'ye sundu.
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