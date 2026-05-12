12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Yargıda yapay zeka dönemi! Yerli ve milli ''UYAP AI'' sistemi devreye alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yerli ve milli 'UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin hayata geçirileceğini açıkladı.

İHA12 Mayıs 2026 Salı 15:18 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni sistemle birlikte 30 milyondan fazla emsal kararın ve karmaşık dosyaların saniyeler içinde analiz edileceğini ifade eden Gürlek, yargılamaların daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yapay zekâ teknolojilerinin insan merkezli ve güvenilir şekilde sisteme entegre edileceğini vurgulayan Gürlek, nihai kararın her zaman hakim ve savcılarda olacağını belirtti.

Gürlek paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

