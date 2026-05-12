Yargıda yapay zeka dönemi! Yerli ve milli ''UYAP AI'' sistemi devreye alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni sistemle birlikte 30 milyondan fazla emsal kararın ve karmaşık dosyaların saniyeler içinde analiz edileceğini ifade eden Gürlek, yargılamaların daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

UYAP AI Karar Destek Sistemi ile yargı süreçlerinde hızı ve verimliliği artırıyoruz.



Yerli ve millî imkânlarla geliştirmekte olduğumuz sistem sayesinde yargı hizmetlerinin kalitesini artırmayı, hâkim ve savcılarımıza destek sunmayı hedefliyoruz. ���� — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) May 12, 2026

Yapay zekâ teknolojilerinin insan merkezli ve güvenilir şekilde sisteme entegre edileceğini vurgulayan Gürlek, nihai kararın her zaman hakim ve savcılarda olacağını belirtti.

Gürlek paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.