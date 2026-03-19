İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3355
  • EURO
    50,7746
  • ALTIN
    6859.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yargıda yeni dönem: HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Güncel

Yargıda yeni dönem: HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararnameyle adli yargıda 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 01:05
Yargıda yeni dönem: HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
ABONE OL

HSK Birinci Dairesince, adli yargıya ilişkin kararname HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Kararnameye göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman Antalya Hakimliğine, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı da Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

  • HSK kararnamesi
  • görev değişikliği

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.