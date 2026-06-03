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Yargıda yoğunluğu azaltacak karar: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve mahkemelerde uzmanlaşmanın artırılması amacıyla Türkiye genelinde 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Kararla birlikte ceza, hukuk, iş, tüketici ve ticaret alanlarında önemli bir kapasite artışı hedefleniyor.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
Yargıda yoğunluğu azaltacak karar: 140 yeni mahkeme kurulacak
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Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi,

16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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