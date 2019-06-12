28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8059
  • 6,5857
  • 249.217
  • 92.577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtay 11. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Ali İhsan Öztekin, Yargıtay 11. Daire Başkanı oldu.

Antalya Elmalı'da 1963'te dünyaya gelen Öztekin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul ve Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans yapan Öztekin, Yargıtay üyeliğine 2014'te seçildi. Öztekin, İngilizce ve Almanca biliyor.

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'de önemli toplantı

AK Parti'de önemli toplantı

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

10 bin lira maaş alacaklar! Ve belli oldu

10 bin lira maaş alacaklar! Ve belli oldu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Türkiye'ye iade edilen her FETÖ'cü için 25 bin avro istediler

Türkiye'ye iade edilen her FETÖ'cü için 25 bin avro istediler

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Tezkere müjdesi bu hafta

Tezkere müjdesi bu hafta

Akılalmaz! Sınava giren torununa aldığı su şişesinden öyle bir şey çıktı ki...

Akılalmaz! Sınava giren torununa aldığı su şişesinden öyle bir şey çıktı ki...
 

POPÜLER HABERLER

Numan Kurtulmuş: GKRY´nin tutuklama kararı halt etmektir

Numan Kurtulmuş: GKRY´nin tutuklama kararı halt etmektir

Yolcuları kanatta taşıyacak!

Yolcuları kanatta taşıyacak!

'Türklerin Objektifinden Rusya'

'Türklerin Objektifinden Rusya'

Tavuk göğsündeki beyaz çizgilere dikkat!

Tavuk göğsündeki beyaz çizgilere dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA