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  • Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, yeniden daire başkanı seçildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:22 - Güncelleme:
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi
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Alikanoğlu'nun görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Genel Kurul tarafından, 9. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu yeniden seçildi.

- ALİKANOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Maruf Alikanoğlu, 1960'da Polatlı'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Alikanoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19 Kasım 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

  • Maruf Alikanoğlu
  • yargıtay
  • Yargıtay 9 Ceza Dairesi

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