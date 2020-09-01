Yargıtay Başkanı Akarca: Bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan ders almamız mümkün değil

AA 01 Eylül 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:10

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, burada bir konuşma yaptı.

Akarca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir.

2016 sonunda Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısı 807 bin iken 20 Temmuz 2020 itibarıyla 350 bin olmuştur.

Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır.