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Yargıtay Başkanı Akarca: Bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan ders almamız mümkün değil

Yargıtay Başkanı Akarca, 'Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir' dedi.

AA01 Eylül 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:10
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, burada bir konuşma yaptı.

Akarca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hukuk bağımsızlığımıza saygı duymayanlardan yargı bağımsızlığı dersi almamız mümkün değildir.

2016 sonunda Yargıtay dairelerindeki derdest dosya sayısı 807 bin iken 20 Temmuz 2020 itibarıyla 350 bin olmuştur.

Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı orandan fazla azalmıştır.

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