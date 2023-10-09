Yargıtay Başkanı Akarca, Kalin Stoyanov ve Borislav Sarafov ile görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcıvekili Borislav Sarafov ile yargı alanında yardımlaşma ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Stoyanov ve Sarafov ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yargı alanında uluslararası karşılıklı yardımlaşma konularının ele alındığı kabulde, işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.