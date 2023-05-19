Yargıtay Başkanı Akarca'dan ''19 Mayıs'' mesajı

Akarca, yazılı mesajında, Cumhuriyetin 100. yılının haklı gururunun yaşandığını, Türk varlığının, istiklalinin ve Cumhuriyetinin uyanık ve ebedi bekçileri olan Türk gençliğinin öneminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir kez daha idrak edildiğini belirtti.

Türk milletinin yaktığı bağımsızlık ateşinin mazlum milletlerin yolunu aydınlattığını vurgulayan Akarca, mesajında şunları kaydetti:

"Her geçen gün gücünü artırarak bölgede ve dünyada barışın en önemli teminatlarından biri olan aziz Türk milletinin 19 Mayıs 1919'da yaktığı bağımsızlık ateşi, dünyadaki tüm mazlum milletlerin de yolunu aydınlatan sönmez bir ışık saçmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşarken, bu kutsal vatanı canları pahasına koruyan ve gelecek nesillere bırakmak için bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım."