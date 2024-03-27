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Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin yedinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
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Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk 6 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün yedinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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